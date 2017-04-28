إحالة متهمي "بي أم سي إي" إلى السجن المدني



أحال قاضي التحقيق، مساء اليوم الجمعة، المتهمين الأربعة في عملية السطو على وكالة تابعة للبنك الموريتاني للتجارة الدولية "بي أم سي إي" إلى السجن المدني.



ووجه قاضي الديوان الثالث المكلف بالتحقيق في جرائم الحق العام، إلى المعتقلين الأربعة تهمة "تكوين جمعية أشرار من أجل السرقة والسطو".



وكان المتهمون الأربعة قد نفوا التهم الموجهة إليهم، وقالوا إن الشرطة أجبرتهم على الاعتراف وإعادة تمثيل عملية السطو على الوكالة البنكية.



وأحيل المتهمون اليوم الجمعة أمام النيابة العامة، وذلك بعد أن تم اعتقال المتهم الرابع مساء أمس الخميس وخضع للتحقيق ليل الخميس/الجمعة.

