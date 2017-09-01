إحالة ولد غدة والمعلومة إلى السجن ومذكرة توقيف ضد ولد بوعماتو

أحالت النيابة العامة في موريتانيا إلى السجن المدني كل من عضو مجلس الشيوخ المنحل محمد ولد غدة والشيخة السابقة والفنانة المعلومة منت الميداح وضابط صف سابق يدعى أحمد ولد أمبارك، وذلك بعد أن وجهت لهم تهم تقديم الرشوة وقبولها.



كما أصدرت النيابة في ذات الملف مذكرة توقيف في حق رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو الذي يعيش في المنفى، إضافة إلى رجل الأعمال محمد ولد الدباغ.



كما ضمت لائحة المتهمين صحفيين ونقابيين، وضعتهم النيابة تحت الرقابة القضائية.

