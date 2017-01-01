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إحالة ولد غده إلى السجن المدني فى روصو


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 7 يوليوز 2017 - 20:36



إحالة ولد غده إلى السجن المدني فى روصو
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أحالت السلطات  مساء اليوم الجمعة  عضو مجلس الشيوخ السناتور المعارض  محمد ولد غدهإلى السجن المدني فى مدينة روصو ، جنوبي موريتانيا ، بعد أن اعتقلته فرقة من الدرك من منزله فى العاصمة نواكشوط.

 
وكانت السلطات الأمنية بولاية روصو جنوبي موريتانيا قد أفرجت الشهر الماضي عن ولد غده بعد طلب مجلس الشيوخ إطلاق سراحه ووقف إجراءات متابعته خلال الدورة البرلمانية المنقضية أمس الخميس.
 
وتتهم السلطات الأمنية السناتور بقيادة سيارة غير مؤمنة، تسببت فى وفاة شخصين وجرح آخر إثر حادث سير على الطريق الرابط بين نواكشوط وروصو.
 
ويؤكد السناتور ولد غدة براءته من التهم المنسوبة له ويصف اعتقاله بالتعسفي ومحاولة إسكات صوته المعارض فى مجلس الشيوخ.
 
ويقود ولد غدة لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ تعتزم التحقيق فى مصادر تمويل هيئة الرحمة الخيرية التى يرأسها نجل الرئيس الموريتاني، إضافة إلى التحقيق فى ما تصفه اللجنة بفساد الدولة المختفى تحت صفقات التراضي


الكلمات المفتاحية : ولد غده
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