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إحالة ولد غده إلى السجن والمعلومة للمراقبة القضائية


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 1 سبتمبر 2017 - 10:42



إحالة ولد غده إلى السجن والمعلومة للمراقبة القضائية
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أنهى قاضي التحقيق فجر اليوم الجمعة التحقيقات فى مايعرف بملف تلقى رشاوى من رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو ، وأحال إلى السجن المدني السناتور محمد ولد غده و وضابط صف سابق يدعى أحمد ولد أمبارك.

 و وضع  قاضي التحقيق الشيخة السابقة والفنانة المعلومة منت الميداح تحت المراقبة القضائية ، بحجة عدم اكتمال الملف ، بعد مطالبة الوكيل باحالتها إلى السجن .

كما وضع القاضي عدة صحفيين و أشخاص شملهم الملف تحت المراقبة القضائية .

وأصدر القاضي مذكرة توقيف دولية فى حق  رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو و مدير اعماله محمد ولد الدباغ وجميع مدراء الشركات التابعة له، وبعض الشيوخ الذين شملهم ملف السناتور محمد ولد غده.
 
وشملت المذكرة عدة شيوخ شملهم التحقيق مع السناتور محمد ولد غده ، بعد إسقاط مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية ، مما أثار أزمة سياسية فى موريتانيا ، انتهت بعد حل المجلس عن طريق اللجوء للاستفتاء الشعبي .


الكلمات المفتاحية : الشيوخ, المعلومة, موريتانيا, ولد غده
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