إحالة ولد غده إلى السجن والمعلومة للمراقبة القضائية





أنهى قاضي التحقيق فجر اليوم الجمعة التحقيقات فى مايعرف بملف تلقى رشاوى من رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو ، وأحال إلى السجن المدني السناتور محمد ولد غده و وضابط صف سابق يدعى أحمد ولد أمبارك.



و وضع قاضي التحقيق الشيخة السابقة والفنانة المعلومة منت الميداح تحت المراقبة القضائية ، بحجة عدم اكتمال الملف ، بعد مطالبة الوكيل باحالتها إلى السجن .



كما وضع القاضي عدة صحفيين و أشخاص شملهم الملف تحت المراقبة القضائية .



وأصدر القاضي مذكرة توقيف دولية فى حق رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو و مدير اعماله محمد ولد الدباغ وجميع مدراء الشركات التابعة له، وبعض الشيوخ الذين شملهم ملف السناتور محمد ولد غده.



وشملت المذكرة عدة شيوخ شملهم التحقيق مع السناتور محمد ولد غده ، بعد إسقاط مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية ، مما أثار أزمة سياسية فى موريتانيا ، انتهت بعد حل المجلس عن طريق اللجوء للاستفتاء الشعبي .