إحباط محاولة تهريب "البلاستيك" في موريتانيا



ضبطت فرقة من الدرك الموريتاني، في المنطقة الواقعة شمال شرقي مدينة ازويرات، في أقصى شمالي موريتانيا، كمية من الأكياس البلاستكية في طريقها للتهريب عبر الحدود.



وحسب مراسل "صحراء ميديا" في المنطقة فإن العملية الأمنية جرت فجر اليوم السبت، وتم خلالها ضبط 135 كيساً من المنتجات البلاستيكية، وداخل كل كيس توجد 50 علبة.



وأوقفت الفرقة قائد السيارة وهو أجنبي وذلك بعد ضبطه متورطاً في تهريب يجرمه القانون الموريتاني الذي يعاقب كل من يتورطون في صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة.



وكانت موريتانيا قد سنت خلال السنوات الماضية قوانين تحرم استيراد واستخدام هذه الأكياس، في إطار خطة حكومية لحماية البيئة بدأت مطلع عام 2014.

