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إحباط محاولة تهريب مخدرات جنوب موريتانيا


روصو ـ صحراء ميديا
الخميس 2 فبراير 2017 - 09:39



إحباط محاولة تهريب مخدرات جنوب موريتانيا
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تمكنت الشرطة في مدينة روصو جنوبي موريتانيا، أمس الأول من اعتقال مواطنين ماليين بحوزتهما 9كلغ من المخدرات.

وتم ضبط كمية المخدرات خلال محاولة المتهمين تهريبها عبر منفذ حدودي في المدينة المجاورة للسنغال .

 وكانت كمية المخدرات وفقا لمصدر أمني تحدث ل"صحراء ميديا" مخبأة داخل صفائح ملفوفة بأوراق من لبلاستيك، قبل اكتشافها من قبل أفراد الشرطة، وتوقيف الشخصين في مفوضية المدينة، في انتظار إحالتهما للنيابة العامة اليوم الخميس، للتحقيق معهما.

وتواجه السلطات الأمنية في ولاية اترارزة تحديات كبيرة، بسبب ضعف الوسائل الرقابية وتعذر ضبطها لأكثر من 40 نقطة حدودية، تتوزع على طول الحدود النهرية بين موريتانيا ومالي.
 


الكلمات المفتاحية : الشرطو, المخدرات, روصو


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