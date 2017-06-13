إحصاء 47 ألف موريتاني وتمديد الإحصاء



أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء الثلاثاء، تمديد الإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي إلى غاية الـ27 يونيو الجاري، فيما أشارت المصادر إلى أن عدد الذين تم إحصاءهم وصل إلى أكثر من 47 ألف شخص.



وهذه المرة الثانية التي تمدد فيها اللجنة المستقلة للانتخابات فترة الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي بعد أن كانت مددته من 07 إلى غاية 13 يونيو الجاري عند منتصف الليل قبل أن تعلن عن تمديده اليوم من الـ13 إلى غاية الـ27.



ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء عن مصادر رسمية أن عدد المسجلين بلغ 47 ألفا و951 مسجلاً.



وأضافت اللجنة في البيان أنها "ترفع إلى علم الجمهور أن الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي المفتتح بموجب المرسوم رقم 050 ـ 2017 بتاريخ 08 مايو 2017، تم تمديد فترته إلى غاية يوم 27 يونيو الجاري عند منتصف الليل".



وكانت المستقلة للانتخابات أطلقت الإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي بشكل رسمي يوم الخميس 18 مايو الماضي على أن يستمر لعشرين يوماً.

