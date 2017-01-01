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إدارة الوثائق تلغى لجنة تحديد الهوية وتسهل تصحيح الأسماء


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 3 يوليوز 2017 - 12:41



إدارة الوثائق تلغى لجنة تحديد الهوية وتسهل تصحيح الأسماء
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كشفت إدارة  الوكالة الوطنية للسجل السكانى والوثائق المؤمنة فى موريتانيا اليوم الاثنين عن تعديلات جديدة فى إجراءاتها المتعلقة بمنح الأوراق الثبوتية للمواطنين.

وأكد مصدر من إدارة  الوثائق طلب حجب هويته أن الإدارة سهلت كل العراقيل المتعلقة بالأخطاء فى الاسماء العائلية، فى جوازات السفر.

فى المقابل ستقتصر الإجراءات الجديدة على تصحيح رؤساء المكاتب للأسماء والاحتفاظ بقاعدة البيانات ليتم أرسال الأوراق المدنية فورا لأصحابها.

وأفاد المصدر أن المدير الجديد المختار ولد بوسيف أمر بحل لجنة تحديد الهوية التى يعتبرها كثير من مراجعى مراكز الحالة عرقلة لحصولهم على أوراقهم الثبوتية.

ومن بين الاجراءات الجديدة، وفقا للمصدر جولة زيارة لأحد المراكز للإشراف بنفسه على حل مشاكل المواطنين، وفق تعبيره.
 


الكلمات المفتاحية : الجوازات, الهوية, الوثائق المؤمنة
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