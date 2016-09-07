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إدارة مستشفى الصداقة تنفي تعطل أجهزة غسيل الكلى


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 7 سبتمبر 2016 - 20:47



إدارة مستشفى الصداقة تنفي تعطل أجهزة غسيل الكلى
 
نفت إدارة مستشفى الصداقة في مقاطعة عرفات، جنوبي العاصمة الموريتانية نواكشوط، تعطل أجهزة غسيل الكلى في المستشفى.
 
وقالت الإدارة في بيان صحفي وزعته اليوم الأربعاء إن المعلومات التي تم تداولها حول تعطل هذه الأجهزة "ليست صحيحة".
 
وأضافت الإدارة أن وحدة غسيل الكلي العاملة في المستشفى، تمتلك احتياطا من الأجهزة، مشيرة إلى أنه بناءً على قرار أصدرته وزارة الصحة ستوفر الخدمة المجانية المتعلقة بالقسطرة لصالح المستفيدين من خدمة غسيل الكلى.
 
وعبرت الإدارة في بيانها عما سمته "استعدادها الدائم" لتقديم التوضيحات الضرورية للإعلاميين من أجل توصيلها إلى الرأي العام وذلك في كل ما يتعلق بالخدمات التي يوفرها المستشفى.


الكلمات المفتاحية : تصفية الكلى, توقف, مستشفى الصداقة


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