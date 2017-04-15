إدانة عسكريين إيفواريين بخطف وقتل أجانب





دانت محكمة بساحل العاج ستة عسكريين سابقين بخطف وتعذيب وقتل أربعة أجانب عام 2011 خلال حرب أهلية أعقبت انتخابات متنازع عليها وذلك حسبما قال الإدعاء.





وحسب بيان للمحكمة فإن مسلحين خطفوا الضحايا الأربعة وهم فرنسيان وشخص من بنين وآخر من ماليزيا من فندق نوفوتيل في أبيدجان في ابريل 2011 واقتادوهم إلى قصر الرئاسة حيث عُذبوا وقُتلوا.





وحُكم على قائد الشرطة السابق أوزي لوجوي بالسجن 20 عاما في حين حُكم على الجنرال برونو دوجبو بلي الذي كان قائدا للحرس الجمهوري حينذاك بالسجن 18 عاما.





وحُكم على أربعة آخرين من الجيش بالسجن 18 عاما لإدانتهم بالخطف والتعذيب والتواطؤ في القتل. وبرئت ساحات أربعة آخرون.





وكان أكثر من ثلاثة آلاف شخص قد قُتلوا في الحرب التي استمرت أربعة أشهر وانتهت باعتقال لوران جباجبو الذي تسبب في هذه الحرب برفضه في 2010 قبول الهزيمة في جولة إعادة أمام الرئيس الحالي الحسن واتارا.

