الجيش الجزائري يحتجز 9 منقبين موريتانيين فى "تيندوف"

إذا كنت تعاني من الربو.. فاحذر هذه الأطعمة!

موريتانيا: المسرح المدرسي يحارب "الغلو" و "التطرف"

عزيز يحضر القمة العربية الإسلامية الأمريكية فى الرياض

ولد لمرابط: الموريتانيون فاعلون في محاربة الإرهاب

موريتانيا تسعى لإنشاء سوق نقدية مطابقة للشريعة الإسلامية

الصليب الأحمر يدعو لمساعدة الملايين في الصومال

ماكرون يدعو في مالي إلى "تسريع" عملية السلام

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت
Sahara Media Agency : موريتانيا: المسرح المدرسي يحارب "الغلو" و "التطرف" https://t.co/aprsm5p32M
السبت 20 ماي - 12:18
Sahara Media Agency : عزيز يحضر قمة "ترامب" مع العالم الإسلامي https://t.co/64A8ij6TNd
السبت 20 ماي - 11:35
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

إذا كنت تعاني من الربو.. فاحذر هذه الأطعمة!


انواكشوط - صحراء ميديا
السبت 20 ماي 2017 - 10:33



إذا كنت تعاني من الربو.. فاحذر هذه الأطعمة!
مواضيع ذات صلة
تعد حساسية الصدر أوالربو من المشاكل الصحية المزمنة التي تؤرق الكثيرين من مختلف الأعمار، ويتسبب الربو مهما اختلفت أسبابه في انسداد الممرات الهوائية مما يصعب عملية التنفس.

وهناك بعض الأطعمة المسببة للحساسية يجب على مريض الربو تجنبها حرصاً على سلامته وعدم تدهور حالته الصحية، ومن العلامات الفورية لعدم تقبل الجسم لهذه الأطعمة القيء، والغثيان، والطفح الجلدي.

وإليكم فيما يلي قائمة ببعض الأطعمة التي تزيد مشكلة الربو سوءاً حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1 - عصير الليمون الاصطناعي
يجب على مريض الربو الابتعاد عن العصائر التي تحتوي على نكهة الليمون أو عصير الليمون الاصطناعي، وذلك لاحتوائه على مواد مثيرة لحساسية الصدر، واستبداله بعصير الليمون الطازج بعد استشارة الطبيب.
2 - الفواكه المجففة
قد تحتوي الفواكه المجففة مثل المشمش والزبيب والكرز وغيرها على مركبات تؤدي إلى تفاقم مشكلة حساسية الصدر.
3 - الجمبري (الروبيان)
يحتوي الجمبري المجمد على نسبة عالية من مادة السلفا التي تزيد من الربو، لذا ينصح بتناول الجمبري الطازج لاحتوائه على نسبة أقل من السلفا.
4 - المخللات
ينصح بعدم تناول المخللات الجاهزة والموجودة في الأسواق لاحتوائها على مواد حافظة تفاقم مشكلة الربو لدى من يعانون منها.
5 - البطاطا المعلبة
تحتوي البطاطا المعلبة والأطعمة المجمدة على مادة الكبريتيت والتي تؤثر على التنفس، فإذا كنت ترغب في التمتع بالمذاق الشهي للبطاطا المقلية يفضل إعدادها طازجة بالمنزل.
6 - أطعمة أخرى
من الممكن أيضاً أن تسبب أطعمة أخرى مثل الطماطم ومنتجات الصويا والسلمون والخس والثوم والبيض ونشا الذرة والثوم المعمر والهليون، الحساسية بشكل عام لأنها قد تحتوي على مادة الكبريتيت أيضاً.


الكلمات المفتاحية : أطعمة, الربو, حساسة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة