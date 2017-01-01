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إشادة أممية بدور موريتانيا في عمليات حفظ السلام


نواكشوط-صحراء ميديا
الاربعاء 1 نونبر 2017 - 09:02



إشادة أممية بدور موريتانيا في عمليات حفظ السلام
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أشاد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بدعم البعثات الأممية لحفظ السلام اتول خار أمس الثلاثاء بمشاركة موريتانيا في عمليات حفظ السلام، وجهود التعاون بين موريتانيا وجمهورية وسط افريقيا.
 
وقال اتول خار في لقاء مع وزير الدفاع الموريتاني جالو ممادو باتيا على هامش أشغال اجتماع مجلس الأمن والسلم في افريقيا بمقر الأمم المتحدة في نيوييورك  إنه يحيي وحدات الجنود الموريتانيين المشاركين في عمليات حفظ السلام، "خاصة وحدة الجنود الموريتانيين الموجودة في جمهورية وسط افريقيا".

وثمن الأمين العام المساعد   التعاون "الجيد والمثالي" مع السلطات الموريتانية في هذا المجال.
 
وبدوره أكد وزير الدفاع الموريتاني عزم حكومة بلاده على تعزيز الأمن والسلم من خلال الرفع من مستوى التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف  في عمليات حفظ السلام مع الدول والمنظمات الدولية.
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الكلمات المفتاحية : الأمم المتحدة, الأمن, موريتانيا, وسط افريقيا
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