إشادة عربية بمستوى حقوق الإنسان في موريتانيا





أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية هادي بن علي اليامي بقرار الحكومة الموريتانية بالإسراع للإنضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتعهدها بدعم لجنة حقوق الإنسان العربية في إطار تعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان.







وعبر في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في نواكشوط عن تثمينه للجهود التي بذلتها موريتانيا على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان والتي انعكست على مستوى التفاعل الايجابي مع الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، معربا عن تطلعه إلى أن يكون العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان على قائمة جدول أعمال الحكومات العربية في ظل رئاسة موريتانيا للقمة العربية.







وأضاف أن زيارته لموريتانيا التي دامت أربعة أيام أتاحت للجنة حقوق الإنسان العربية الاطلاع الواسع على ما حققته موريتانيا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين التشريعي والعملي، مشيدا بالنهج التراكمي الايجابي الذي حققته موريتانيا، وفق تعبيره.







وثمن إنشاء موريتانيا لآلية وطنية للوقاية من التعذيب وهي التجربة الثانية على المستوى العربي بما يجعلها نموذجا يحتذى به عربيا في هذا المجال ، على حد تعبيره.







واستعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يعتبر أول وثيقة عربية جامعة وشاملة تعنى بحقوق الإنسان في العالم العربي تفرض التزامات على الدول العربية تتعلق بحقوق الإنسان.







وقال إن هذه الوثيقة تتضمن من الحقوق والحريات ما يتسق مع العديد من المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتنسجم في الوقت ذاته مع المبادئ الكبرى للدين الإسلامي والديانات السماوية الأخرى والقيم العربية و الهوية الثقافية.

