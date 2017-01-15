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إصابات بالغة للمدير التجاري ل"سنيم" إثر حادث بباريس


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 15 يناير 2017 - 17:49



إصابات بالغة للمدير التجاري ل"سنيم" إثر حادث بباريس
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تعرض المدير التجاري لشركة سنيم المقيم في نواذيبو موسى ولد سالم لإصابات وصفت بالخطيرة اليوم الأحد في باريس إثر محاولته النزول عبر المصعد  في العمارة  التى يقيم بها.

وتقول المعلومات التي حصلت عليها صحراء ميديا إن المسؤول فتح باب المصعد في الوقت الذي كان المصعد متعطلا ولم ينتبه لذلك فسقط إلى الهاوية وأصيب بأعطاب نقل على إثرها إلى المستشفى.

وشغل موسى عدة إدارات في الشركة من بينها إدارة المشاريع وإدارة منشآت التفريغ، وكان الإطار الذي اعتمدت عليه الشركة في تشغيل معبئة الباخرات المعدنية لدى توقف العمل فى نواذيبو إثر إضراب عمال الشركة.
 


الكلمات المفتاحية : حادث, سنيم


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