إصابات في صفوف قادة تنسيقية المعارضة الديمقراطية





تعرض عدد من قادة تنسيقية المعارضة الديمقراطية، وهي كتلة جديد تضم قوي المعارضة الرافضة للتعديلات الدستورية في موريتانيا، اليوم الاربعاء لكسور وحالات إغماء بعد استخدام الشرطة الموريتانية القوة، أثناء تفريقها لمسيرات غير مرخصة نظمتها التنسيقية في مقاطعتي عرفات والسبخة بالعاصمة نواكشوط.





وتعرض كل من رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" محمد جميل ولد منصور، ونائب رئيس حزب تكتل القوي الديمقراطية محمد محمود ولد لمات، لبعض الكسور في اجزاء من الجسم، نقلا على اثرها إلى مستشفي الكسور لتلقي العلاج.





وتعرض عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غدة لحالة إغماء أثناء تفريق المظاهرة، ورجحت المصادر أن يكون الإغماء ناتجا عن استنشاقه لكميات كبيرة من دخان مسيلات الدموع الذي استخدمته الشرطة خلال تفريقها للمسيرات.





ونقل ولد غدة إلى المستشفي حيث قدمت له الإسعافات الأولية، وتم تزويده بالأكسجين لمساعدته على التنفس.





وسجلت بعض الاصابات الطفيفة وحالات الاختناق في صفوف بعض المتظاهرين المشاركين في المسيرات.





وكانت الشرطة الموريتانية قد فرقت مساء اليوم الاربعاء مسيرات غير مرخصة في بعض مقاطعات نواكشوط، نظمتها المعارضة احتجاجا على التعديلات الدستورية، المقرر التصويت عليها في الخامس من الشهر المقبل.

