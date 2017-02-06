إصابة ضابط من الحرس في حادث سير

الرئيس المالي: الخطر يفرض علينا الشراكة

الأمن في السنغال يستجوب مئات الأشخاص

تطبيق "فايبر" يطلق خاصية الرسائل السرية

قمة "استثنائية" لبحث الوضع الأمني في مالي

بريدك على "جيميل غوغل".. إذا أنت في خطر

مصرع 4 أشخاص في حادث سير بنواكشوط

موريتانيا تتباحث مع الصندوق السعودي للتنمية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

موريتانيو غامبيا....الوطن في نقائه

عبد الله ولد سيديا: كاتب صحافي
موريتانيو غامبيا....الوطن في نقائه
رمت بي مهنة المتاعب إلى دروب موحشة في بلد إفريقي صغير يعبر بشق الأنفس نفقا غير واضح المعالم بين

رحل الرجل المستقيم

محمد ولد حناني
سبحان الحي الدائم الذي لا يموت انتقل إلى جوار ربه الأعلى صبيحة يوم الإثنين 30 يناير المغفور له

المرحوم شيخنا الصحفي المتميز

محمد الحافظ بن محم
المرحوم شيخنا الصحفي المتميز
توفي فجأة ليلة الجمعة الماضية (27 يناير 2017) في بانجول (عاصمة غامبيا) زميلنا المتميز شيخنا بن

ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا

محمد سالم الشيخ
ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا
لا مندوحة من الاعتراف أن الجهد الذي قامت به موريتانيا ممثلة في رئيسها لنزع فتيل الحرب أو التدخل

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في
Sahara Media Agency : الرئيس المالي: الخطر يفرض علينا الشراكة https://t.co/DSk2w28w2t
الاثنين 6 فبراير - 12:44
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الرئيس المالي: الخطر يفرض علينا الشراكة https://t.co/vgjvs5kUW5الرئيس-المالي-الخطر-يفرض-علينا-الشراكة… https://t.co/3N6CNnQSCV
الاثنين 6 فبراير - 12:37
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

إصابة ضابط من الحرس في حادث سير


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 6 فبراير 2017 - 13:00



لوحة سيارة الضابط التي تعرضت للحادث - صحراء ميديا
لوحة سيارة الضابط التي تعرضت للحادث - صحراء ميديا
مواضيع ذات صلة

تعرض ضابط في الحرس الوطني الموريتاني، صباح اليوم الاثنين، لإصابة خطيرة في حادث سير وقع على طريق المطار القديم، راح ضحيته أربعة أشخاص وأصيب آخرون.
 
وتلقى الضابط الذي يدعى "مولاي الحسن"، العلاج في المستشفى العسكري بنواكشوط، فيما أكدت مصادر طبية لـ"صحراء ميديا" أنه تجاوز مرحلة الخطر.
 
وكان الضابط يقود سيارته صباح اليوم قبل أن يصطدم بسيارة أجرة على متنها ستة أشخاص رفقة السائق، وقد توفي على الفور 4 أشخاص منهم.
 
وتم نقل المصابين الآخرين إلى المستشفى في ظل الحديث عن إصابات خطيرة.
 
وتزايدت في الآونة الأخيرة حوادث السير داخل العاصمة نواكشوط، وهو ما أرجعته السلطات إلى "أسباب بشرية" تتعلق بالإفراط في السرعة وعدم التقيد بقوانين السير.
 


الكلمات المفتاحية : الحرس, حادث, حادث سير, ضابط


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة