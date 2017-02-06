إصابة ضابط من الحرس في حادث سير



تعرض ضابط في الحرس الوطني الموريتاني، صباح اليوم الاثنين، لإصابة خطيرة في حادث سير وقع على طريق المطار القديم، راح ضحيته أربعة أشخاص وأصيب آخرون.



وتلقى الضابط الذي يدعى "مولاي الحسن"، العلاج في المستشفى العسكري بنواكشوط، فيما أكدت مصادر طبية لـ"صحراء ميديا" أنه تجاوز مرحلة الخطر.



وكان الضابط يقود سيارته صباح اليوم قبل أن يصطدم بسيارة أجرة على متنها ستة أشخاص رفقة السائق، وقد توفي على الفور 4 أشخاص منهم.



وتم نقل المصابين الآخرين إلى المستشفى في ظل الحديث عن إصابات خطيرة.



وتزايدت في الآونة الأخيرة حوادث السير داخل العاصمة نواكشوط، وهو ما أرجعته السلطات إلى "أسباب بشرية" تتعلق بالإفراط في السرعة وعدم التقيد بقوانين السير.

