إصابة 7 جنود مغاربة وفقدان آخر في هجوم



أصيب 7 جنود مغاربة من قوات حفظ السلام في جنوب شرقي إفريقيا الوسطى، بعد تعرض قافلتهم العسكرية إلى هجوم مسلح من طرف مجهولين، فيما تم تسجيل اختفاء جندي مغربي واحد.



وقالت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في منطقة إفريقيا الوسطى في بيان لها، أمس الثلاثاء، إن القافلة تعرضت لإطلاق نار على يد مسلحين في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، وهي في طريقها من مدينة "رافاي" إلى مدينة "بانغاسو".



وفي نفس الهجوم قُتل جندي كمبودي وأصيب 8 جنود آخرين بجروح، بينهم 7 مغاربة، وأعلن اختفاء 4 جنود بينهم مغربي في عداد المفقودين، فيما فر المسلحون إلى الأدغال فور تنفيذ الهجوم.



وتعرضت جمهورية إفريقيا الوسطى منذ بداية العام الحالي إلى 33 هجوماً مسلحاً بحسب أرقام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وهو ما يجعل هذه المنطقة تصنف من ضمن أخطر المناطق في العالم، خاصة على العاملين الأجانب فيها في المجال الإنساني.

