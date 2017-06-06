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إصابة 7 جنود موريتانيين في جمهورية أفريقيا الوسطى


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 6 يونيو 2017 - 00:04



إصابة 7 جنود موريتانيين في جمهورية أفريقيا الوسطى
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تعرضت وحدة من الجيش الموريتاني لهجوم من طرف مسلحين مجهولين أسفر عن سقوط سبعة جرحى في صفوف الجنود الموريتانيين، فيما قتل عشرة من المهاجمين.
 
وقالت مصادر أمنية لـ"صحراء ميديا" إن الجنود الموريتانيين كانت إصاباتهم "طفيفة" وقد غادروا المستشفى الذي دخلوه عقب الهجوم لتلقي الإسعافات الأولية.
 
وأضافت هذه المصادر إن الهجوم وقع قبل أسبوع، ولكنه بقي طي الكتمان بفعل تعليمات صادرة عن قيادة الجيش الموريتاني.
 
وقد وقع الهجوم في مدينة موباي في أفريقيا الوسطى، عندما نصب مسلحون يسيطرون على المدينة كميناً لوحدة عسكرية موريتانية تابعة لقوات حفظ السلام الأممية.
 
وتشهد أفريقيا الوسطى أعمال عنف منذ سنوات بدأت بصراع سياسي، وانتهت بطابع ديني بين المسلمين في الشمال والمسيحيين في الجنوب.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, أفريقيا الوسطى, عنف
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