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إطلاق النسخة الثانية عشر من مهرجان الأدب الموريتاني


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 4 يوليوز 2017 - 12:14



إطلاق النسخة الثانية عشر من مهرجان الأدب الموريتاني
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أطلق اتحاد الادباء والكتاب الموريتانيين أمس الاثنين  بنواكشوط النسخة الحادية عشر من مهرجان الادب الموريتاني تحت شعار" الادب في خدمة التنمية".
 
ويشمل برنامج المهرجان على مدى ثلاثة أيام إلقاءات شعرية ونصوص جديدة، باللغة العربية واللغات ونصوص من الأدب الشعبي الحساني، وباللغات المحلية الأخري .
 
وزير الثقافة والصناعة التقليدية محمد الامين ولد الشيخ في كلمة بالمناسبة قال خلال افتتاح المهرجان "إن تنظيم هذه النسخة من مهرجان الادب الموريتاني فرصة سانحة للتذكير بأهمية الحركة الأدبية والرسالة التي تؤديها في الأوساط الاجتماعية والنخب الثقافية.

وأضاف ولد الشيخ  أن "اقتران الادب بالتنمية يعد مقاربة موفقة لأن الأمة لاتنهض على دعامة واحدة ، وإنما تستخدم لرقيها وازدهرها كل ماتملك من طاقات ، موضحا أن الأدب مقوم من مقومات تغيير وتطوير العقليات في اتجاه وعي يتناسب مع متطلبات العصر".


الكلمات المفتاحية : اتحاد الأدباء, ثقافة, موريتانيا
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