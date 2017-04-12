إطلاق جائزة موريتانية خاصة بالجودة





بدأت اليوم الاربعاء في نواكشوط تصفيات النسخة الأولى من الجائزة الموريتانية للجودة، منظمة من طرف وزارة التجارة والصناعة والسياحة ،بالتعاون مع برنامج نظام الجودة لدول غرب افريقيا.



وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس في كلمة لها بالمناسبة ان تنظيم هذه التصفيات، يأتي تتويجا لمشوار متميز استطاعت خلاله موريتانيا من استصدار التشريعات الضرورية، واعتماد سياسة وطنية للجودة ومختبرات وطنية حسب المتطلبات الدولية .



واضافت ان تنظيم جائزة الجودة الخاصة بموريتانيا، وفتحها أمام كافة المؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص، سيمكن من التنافس بكل حرية وشفافية للوصول الى التميز عبر تطبيق انظمة فعالة ومتطورة في مجال الجودة.





ومن جانبه طالب مندوب الاتحاد الاوروبي "هانس اكريستيان بيموند"، باحترام المعايير الدولية للجودة وخاصة الصحية منها بالنسبة للمنتوجات الزراعية والسمكية والبيطرية والغذائية.



وتم خلال الحفل تنصيب رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لتسيير الجائزة الموريتانية للجودة، الممولة من طرف الاتحاج الاوروبي والمنفذ من طرف منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية



ويرمي هذا اللقاء حسب القائمين عليه الى تكريم الهيئات التي تقيم نظاما لادارة الجودة يساوي او يفوق النظم الحاصلة على شهادة الجودة حسب المواصفة إزو 9001 حتى وان لم تكن حاصلة على الشهادة.