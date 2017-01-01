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الخميس 3 غشت - 14:13
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الخميس 3 غشت - 14:11
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إطلاق سراح جنوب أفريقي خطفته القاعدة في مالي


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 3 غشت 2017 - 12:56



إطلاق سراح جنوب أفريقي خطفته القاعدة في مالي
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أعلنت جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، إطلاق سراح مواطنها ستيفن مكجاون وعودته إلى دياره، بعد أن قضى ست سنوات مختطفاً لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
 
وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا مايتي نكونا ماشاباني في مؤتمر صحفي إن مكجاون الذي كان يجوب مالي مع ألماني وسويدي وهولندي على متن دراجات نارية يخضع لفحوص طبية لكنه لا يعاني إصابات كبيرة، مشيرة إلى أنه لم تكن هناك فدية لإطلاق سراحه.
 
ورحبت الوزيرة بعودة مكجاون إلى الوطن، متمنية له الصحة وحظا طيبا في حياته كرجل حر، وفق تعبيرها، وأوضحت أنه من المحزن أن والدته توفيت في مايو 2017 قبل أن تشهد عودته إلى الوطن.
 
وفي يونيو أطلق سراح السويدي يوهان جوستافسون الذي خطف مع مكجاون من مطعم في تمبكتو، وقالت الإذاعة السويدية إن الخاطفين طلبوا مبلغ خمسة ملايين دولار لإطلاق سراحه لكن الحكومة رفضت.
 
وقتل صديقهما الألماني في عملية الخطف، كما أطلق سراح الهولندي شياك رايكه في 2015 خلال هجوم لقوات خاصة فرنسية.
 
وفي لقطات فيديو ظهرت قبل شهر وبعد إطلاق سراح جوستافسون بدا أن مكجاون لا يعلم بأن إطلاق سراحه سيكون قريبا، وقال مكجاون "مضى وقت طويل وأنا بعيد. إلى متى تظنون أن هذا سيستمر؟ نقدم الآن فيديو جديدا لكنني لا أعلم ماذا أقول. قيل كل شيء في الماضي... في فيديوهات سابقة قدمتها".
 


الكلمات المفتاحية : القاعدة, جنوب أفريقيا, مالي
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