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إطلاق مخطط عمراني جديد لبلدية بولنوار


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 6 سبتمبر 2016 - 18:46



إطلاق مخطط عمراني جديد لبلدية بولنوار
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أطلقت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي اليوم الثلاثاء في بلدية بولنوار عملية تقطيع القطع الأرضية الخاصة بالساكنة في إطار المخطط العمراني لهذه البلدية.

وقالت وزيرة الإسكان آمال منت مولود خلال اجتماع بالأطر والسكان، إن مدينة بولنوار هي واحدة من 11 مدينة أعطى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تعليماته بتخطيطها واستصلاحها عمرانيا.

وأضافت أن هذا الاستصلاح سيؤدي إلى تحسين وجه المدينة، مشيرة إلى أن بعثة فنية تابعة انقطاعها ستبقى في المدينة لمتابعة هذا الأمر.

وفي سياق متصل توجهت الوزيرة إلى مقاطعة الشامي حيث زارت رفقة الامينة العامة لوزارة التهذيب الوطني خديجة بنت الدوه، الثانوية النموذجية التي وصلت الأشغال فيها إلى المراحل النهائية.

وتتتكون هذه المنشأة التربوية من طابقين يضم كل منهما 8 فصول دراسية ومخبرا ومقهى وسكنا للطلاب القادمين من خارج المقاطعة، وتبلغ الكلفة الاجمالية لإنجازها 485 مليون أوقية من ميزانية الدولة.

ورافق الوزيرة خلال هذه الزيارة والي داخلت نواذيبو والمدير العام للشركة الوطنية "إسكان" والسلطات الإدارية والبلدية والأمنية.


الكلمات المفتاحية : بلنوار, تخطيط, وزارة


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