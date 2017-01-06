إطلاق مركز طوارئ لنجدة الموريتانيين في الخارج



أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الجمعة، بدأ العمل في مركز عمليات الطوارئ لتقديم المساعدة للموريتانيين في الخارج، تابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بنواكشوط.



ويهدف المركز الجديد إلى تقديم خدمة استعجالية على مدى 24 ساعة، موجهة حصريا للمواطنين الموريتانيين في الخارج، قصد توفير المساعدة القنصلية في حالات الطوارئ.



وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج خديجة أمبارك فال، خلال انطلاق المركز، إنه سيساعد الموريتانيين في الخارج خلال الكوارث الطبيعية أو المدنية، الاعتقال والاحتجاز، فقدان الأشخاص.



كما يختص المركز حسب الوزيرة في الاعتداءات الجسدية والأخلاقية، تأمين الأطفال وقضايا الحضانة، عمليات الإجلاء، تأمين جواز السفر؛ الأمراض والإصابات الخطيرة، فقدان أو سرقة المتعلقات الشخصية، المساعدة المالية الضرورية، الوفيات.



وسيكون متاحا للموريتانيين في الخارج الاتصال الدائم بالمركز لطلب المساعدة في حالات الطوارئ، بصفة مباشرة عن طريق أرقام هواتف خاصة، أو عبر البريد الالكتروني، أو من خلال تعبئة استمارة وإرسالها بواسطة الانترنت.



وسيقوم المركز بالتنسيق مع بعثات البلاد الدبلوماسية والقنصلية في الخارج ومع مختلف القطاعات المعنية في الداخل، من أجل تقديم العون والمساعدة لأفراد الجالية الموريتانية في حالات الطوارئ بحسب القائمين على المركز.



وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت على إنشاء مركز عمليات الطوارئ خلال اجتماعها بتاريخ 9 يوليو 2015.



