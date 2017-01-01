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إطلاق مشروع أنبوب للغاز بين المغرب ونيجيريا


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 16 ماي 2017 - 21:47



إطلاق مشروع أنبوب للغاز بين المغرب ونيجيريا
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أطلقت المغرب ونيجيريا مشروع إنشاء أنبوب لنقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب عبر المحيط الأطلسي، وهو المشروع الذي يعد واحداً من أضخم وأهم المشاريع المشتركة في غرب أفريقيا.
 
وجاء إطلاق المشروع بالتوقيع على اتفاق جديد، أمس الاثنين، خلال حفل أشرف عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس في العاصمة المغربية الرباط.
 
وفي تعليق على الاتفاق الجديد قال وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما إن وجود "دراسة حالية لرؤية مشروع ربط قاري للغاز عبر الأنابيب، ينطلق من نيجيريا، ويمر عبر دول إفريقية ويصل المغرب قد تمت".
 
وبحسب ما أعلن عنه فإن مشروع أنبوب نقل الغاز المغربي-النيجيري سيمكن من استفادة مباشرة لأكثر من 300 مليون مواطن إفريقي، مع تسريع مشاريع الربط بالكهرباء في منطقة غرب إفريقيا.
 
في غضون ذلك وقع البلدان في نفس الحفل اتفاقية أخرى تتعلق بتوزيع الأسمدة في نيجيريا، ودعم القطاع الفلاحي في إطار التعاون بين البلدين.
 
وقال الوزير النيجيري إن مشروع تطوير القطاع الفلاحي، من خلال نقل الفوسفاط لإنتاج المخصبات قد بدأ بالفعل تنفيذه بالفعل.
 
ويأتي التوقيع على الاتفاقيتين بعد الزيارة التي قام بها العاهل المغربي إلى نيجيريا مطلع العام، والتي شهدت التوقيع على جملة من الاتفاقيات التي تتعلق بالتعاون الاقتصادي بين البلدين.
 


الكلمات المفتاحية : اقتصاد, المغرب, تعاون, غاز, نيجيريا
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