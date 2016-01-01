إطلاق مشروع تزويد أوجفت بالطاقة الشمسية

أشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء بمدينة أوجفت شمالي موريتانيا على إطلاق مشروع تزويد المدينة بالطاقة الكهربائية.
ويتكون هذا المشروع من محول منخفض الجهد 250 "كا فى آ" ويتم إنجازه بمبلغ إجمالي قدره 105 مليون أوقية على ميزانية الدولة، وفقا للوكالة الموريتانية للأنباء.
ورافق الرئيس الموريتاني وزير النفط والطاقة والمعادن محمد عبد الفتاح، والمدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء.
وكان ولد عبد العزيز قد وصل زوال اليوم إلى أوجفت التي تعتبر محطته الثالثة، ضمن زيارته لولاية آدرار شمالي موريتانيا.