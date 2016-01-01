إطلاق مشروع تزويد أوجفت بالطاقة الشمسية



أشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء بمدينة أوجفت شمالي موريتانيا على إطلاق مشروع تزويد المدينة بالطاقة الكهربائية .



ويتكون هذا المشروع من محول منخفض الجهد 250 "كا فى آ" ويتم إنجازه بمبلغ إجمالي قدره 105 مليون أوقية على ميزانية الدولة، وفقا للوكالة الموريتانية للأنباء .



ورافق الرئيس الموريتاني وزير النفط والطاقة والمعادن محمد عبد الفتاح، والمدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء .



وكان ولد عبد العزيز قد وصل زوال اليوم إلى أوجفت التي تعتبر محطته الثالثة، ضمن زيارته لولاية آدرار شمالي موريتانيا.

