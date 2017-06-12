إعادة تأهيل 50كلم من طريق نواكشوط - بتلميت



وضع الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين اليوم الاثنين الحجر الأساس لإعادة تأهيل 50 كلمترا على طريق نواكشوط بوتلميت، تمتد من الكلم 8 في توجنين، وحتى الكيلمتر 58 على طريق الأمل.



وقال وزير التجهيز والنقل محمد عبد الله ولد أوداع إن هذا المشروع يدخل في إطار برنامج وطني "طموح" لتطوير وصيانة البنى التحتية للنقل.



وأضاف ولد أداعه أنه على المستوى الوطني تجري الأشغال حاليا فيما يربو على1200 كلم من الطرق المعبدة وسينتهي جلها في أفق 2017، "فيما ستكتمل الأشغال فيما تبقى منها مع نهاية 2018".



وأكد وزير التجهيز والنقل أن ما تم إنجازه على مستوى البنى التحتية للنقل في مختلف مناطق الوطن في الفترة ما بين 2009 و2016، قد تجاوز كل التوقعات، "وانعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطنين، وفق تعبيره.



وخلا حديث الوزير الذى نشرته الوكالة الرسمية من أي إشارة إلى مدة إنجاز المشروع، أو التكلفة الاجمالية لإعادة تأهيل المقطع، والجهة المشرفة على التنفيذ.

