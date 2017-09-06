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إعادة مباراة السنغال وجنوب إفريقيا بسبب تلاعب الحكم


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 6 سبتمبر 2017 - 21:30



إعادة مباراة السنغال وجنوب إفريقيا بسبب تلاعب الحكم
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الاربعاء عن إعادة مباراة السنغال وجنوب افريقيا ضمن تصفيات مونديال 2018، بعد تأكيد ايقاف حكم المباراة بسبب التلاعب.


وستعاد المباراة التي اقيمت في 12 نوفمبر 2016 وانتهت بفوز جنوب افريقيا 2-1، في شهر نوفمبر المقبل.

وكان الاتحاد الدولي عاقب مارس الماضي الحكم الغاني "جوزيف لامبتي" بالإيقاف مدى الحياة بسبب تلاعبه بنتيجة المباراة ومنحه جنوب افريقيا ركلة جزاء جدلية.

وبعد تحقيق اجراه الفيفا، اعترف "لامبتي" بأنه تلاعب بالنتيجة من "اجل تغييرها بشكل غير مشروع".


وعزز قرار مكتب تصفيات كأس العالم والذي يتوقع ان تؤكده اللجنة المنظمة لمسابقات فيفا في 14 سبتمبر://2 ، فرص السنغال بالتأهل الى النهائيات.

وقبل القرار، كانت السنغال تحتل المركز الثالث بخمس نقاط مقابل 6 لبوركينا فاسو والرأس الاخضر، فيما تتذيل جنوب افريقيا الترتيب باربع نقاط، وذلك قبل جولتين على نهاية الدور الحاسم الذي يتأهل بموجبه بطل كل مجموعة.


الكلمات المفتاحية : السنغال, جنوب افريقيا, كرة قدم
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