إعادة مباراة السنغال وجنوب إفريقيا بسبب تلاعب الحكم





أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الاربعاء عن إعادة مباراة السنغال وجنوب افريقيا ضمن تصفيات مونديال 2018، بعد تأكيد ايقاف حكم المباراة بسبب التلاعب.





وستعاد المباراة التي اقيمت في 12 نوفمبر 2016 وانتهت بفوز جنوب افريقيا 2-1، في شهر نوفمبر المقبل.



وكان الاتحاد الدولي عاقب مارس الماضي الحكم الغاني "جوزيف لامبتي" بالإيقاف مدى الحياة بسبب تلاعبه بنتيجة المباراة ومنحه جنوب افريقيا ركلة جزاء جدلية.



وبعد تحقيق اجراه الفيفا، اعترف "لامبتي" بأنه تلاعب بالنتيجة من "اجل تغييرها بشكل غير مشروع".

