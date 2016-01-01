إعلاميات موريتانيا يستعرضن تجربتهن بالبرازيل





استعرض اتحاد إعلاميات موريتانيا خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي للإعلام و النوع ومحو الأمية الجاري بمدينة ساوباولو بالبرازيل جهود الاتحاد في مجال الإعلام على مستوى موريتانيا ، بالإضافة إلى جهود الدولة الموريتانية لتعزيز حقوق الإنسان .







و أوضحت المداخلة التي قدمتها تكيبر بنت السبتي و اتفرح بنت أحمد دوله، عضوا المكتب التنفيذي المكتسبات التي تحققت في هذا المجال وسبل حمايتها و تعزيزها.







و أكدت المداخلة أن الاتحاد تمكن من تحقيق العديد من المكتسبات بفضل مناخ الحرية و الاتجاه العام للدولة الذي تمت ترجمته في العديد من الإجراءات انعكست على واقع المرأة في مجالات مختلفة ، حسب بيان للإتحاد .







واستعرضت ورقة اتحاد إعلاميات موريتانيا في هذه التظاهرة التي تحضرها ثمانون دولة، ، حيث تمت الإشارة بهذا الخصوص إلى تطوير التشريعات المكرسة للمساواة بين مختلف مكونات الشعب، وإنشاء وتعزيز الهيئات المختصة بتنفيذ خطط الدولة الرامية إلى محاربة آثار الاسترقاق والأمية و الفقر ، وفق بيان للإتحاد .

