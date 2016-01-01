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إعلاميات موريتانيا يستعرضن تجربتهن بالبرازيل


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 4 نونبر 2016 - 08:33



إعلاميات موريتانيا يستعرضن تجربتهن بالبرازيل
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استعرض اتحاد إعلاميات موريتانيا  خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي للإعلام و النوع ومحو الأمية  الجاري بمدينة ساوباولو بالبرازيل جهود الاتحاد في مجال الإعلام على مستوى موريتانيا  ، بالإضافة إلى جهود الدولة الموريتانية  لتعزيز حقوق الإنسان .

 

و أوضحت المداخلة التي قدمتها تكيبر بنت السبتي و اتفرح بنت أحمد دوله، عضوا المكتب التنفيذي المكتسبات التي تحققت في هذا المجال وسبل حمايتها و تعزيزها.

 

و أكدت  المداخلة أن الاتحاد تمكن من تحقيق العديد من المكتسبات  بفضل مناخ الحرية و الاتجاه العام للدولة الذي تمت ترجمته في العديد من الإجراءات  انعكست على واقع المرأة في مجالات مختلفة ، حسب بيان للإتحاد .

 

واستعرضت ورقة اتحاد إعلاميات موريتانيا في هذه التظاهرة التي تحضرها ثمانون دولة، ، حيث تمت الإشارة بهذا الخصوص إلى تطوير التشريعات المكرسة للمساواة بين مختلف مكونات الشعب، وإنشاء وتعزيز الهيئات المختصة بتنفيذ خطط الدولة الرامية إلى محاربة آثار الاسترقاق والأمية و الفقر ، وفق بيان للإتحاد .



الكلمات المفتاحية : إعلاميات, برازيل, تجارب


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