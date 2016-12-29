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إقالة قائد أركان الجيوش في بوركينافاسو


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 29 ديسمبر 2016 - 10:17



إقالة قائد أركان الجيوش في بوركينافاسو
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أقال رئيس بوركينا فاسو روتش مارك كريستيان كابوري رئيس أركان الجيش بانجرينوما زاجري وعين المفتش العام للقوات المسلحة البوركينية صادو أومارو بدلا منه حسب بيان صادر عن الرئاسة.

ولم يذكر البيان سبب الإقالة، لكن مصادر عسكرية قالت إن الهجمات التي شهدتها البلاد مؤخرا، كانت السبب في إقالة قائد الاركان.

وشهدت بوركينافاسو منذ يناير الماضي، حين قتل مسلحون مرتبطون بالقاعدة 29 شخصا في فندق في بالعاصمة واجادوجو، عدة هجمات قرب حدودها الشمالية مع مالي، منها هجوم وقع هذا الشهر قتل فيه مسلحون مجهولون نحو 12 فردا من قوة مكافحة الإرهاب الخاصة التابعة للجيش.

ووفقا لتقارير صحافية فقد أبدت السلطات في بوركينافاسو، قلقها من أن تصبح الحدود الصحراوية الطويلة بينها مع مالي، نقطة عبور للجماعات المسلحة.
 


الكلمات المفتاحية : إقالة, الجيش, بوركينافاسو


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