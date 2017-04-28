إقالة مدير شركة "تازيازت موريتانيا المحدودة"





أعلنت شركة "تازيازت موريتانيا المحدودة"، اليوم الجمعة، عن إقالة المدير العام للشركة "ريت مارشال" الذي تولي أدارتها منذ العام 2015.





وحسب ما جاء في بيان أصدرته "تازيازت" فقد تم تعيين مدير عمليات منجم تازيازت "غراهم سميث" مديرا مؤقتا.





وأضاف بيان الشركة "أن البحث جار عن مدير جديد يخلف "مارشال"، الذي تقلد وظيفة المدير العام لتازيازت منذ العام 2015، مشيدة بالنجاحات التي حققتها الشركة في عهده.





وكشفت الشركة المنجمية، أن تعيين "سميث" الذي شغل مدير عمليات منجم تازيازت سيكون مؤقتا، حتى تجد مديرا جديدا، سيتم الإعلان عنه في الأشهر المقبلة، دون أن تحدد تاريخا لتعيينه.





وتتبع شركة تازيازت موريتانيا المحدودة التي تنشط في استخراج الذهب في موريتانيا )350 كلم عن شمال انواكشوط(،لشركة " كينروس الكندية "، وتنشط في موريتانيا منذ عدة سنوات بفعل عقد يربطها مع الحكومة الموريتانية.

