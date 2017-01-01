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إقالة وزير جزائري بعد 48 ساعة من تعيينه


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 28 ماي 2017 - 14:08



إقالة وزير جزائري بعد 48 ساعة من تعيينه
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أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز  بوتفليقة اليوم  الأحد وزير السياحة "مسعود بن عقون" بعد 48 ساعة من  تعيينه في هذا المنصب.


وحسب ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، فقد قرر الرئيس "وفقا لأحكام المادة 93 من الدستور وباقتراح من الوزير الأول "عبد المجيد تبون" إنهاء مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية، مسعود بن عقون".


وتداولت بعض الصحف الجزائرية نقلا عن مصادر أمنية، أن قرار الإقالة جاء بعد تلقي الرئيس الجزائري، تقريرا من جهات داخل الأمن تفيد بإدانة الوزير المقال في أربع قضايا وصلت عقوبة احداها إلى ست سنوات، وهو مادفع الرئيس إلى إصدار أوامر فورية للوزير الأول بإقالته.


وجاء تعيين الوزير المقال اعتمادا على تزكية رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس الذي قدمه على أنه كفاءة وطنية.
 

 وأدي تعيين الوزير الجديد إلى استقالة عدد من قيادات الوزارة، التي اسندت إليه احتجاجا على اختياره لهذا المنصب.


الكلمات المفتاحية : الجزائر, سياحة, وزير
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