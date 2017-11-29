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"إكسون" تقترب من اتفاق للتنقيب عن النفط في سواحل موريتانيا


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 29 نونبر 2017 - 21:30



"إكسون" تقترب من اتفاق للتنقيب عن النفط في سواحل موريتانيا

 

 قال مصطفى ولد بشير المدير العام للمحروقات في وزارة النفط والطاقة والمعادن الموريتانية اليوم الأربعاء، إن شركة "إكسون موبيل" تقترب من توقيع اتفاق للتنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل موريتانيا .


وبحسب وكالة رويترز التي نقلت التصريح عن المدير العام للمحروقات، فإن موريتانيا والشركة "اتفقا على الشروط في ثلاث مناطق".


 وأضاف المسؤول الموريتاني على هامش مؤتمر للنفط والغاز منعقد في دكار، أن بلاده وشركة "إكسون" لم توقعا بعد رسميا على الاتفاق لكنهما ستفعلان قريبا.


وأضافت رويترز أن المتحدثة باسم "إكسون موبيل" امتنعت عن التعقيب على الاتفاق، لكنها قالت إن الشركة التي مقرها تكساس ليس لها حتى الآن أنشطة للحفر في موريتانيا.


وزاد الاهتمام بحقول النفط والغاز البحرية في موريتانيا وجارتها السنغال منذ الاكتشافات الكبيرة التي حققتها "كارين إنرجي" و"كوزموس إنرجي"، في مشاريع منفصلة على مدار السنوات الثلاث الماضية.


وتطور شركة بي.بي البريطانية بالفعل مشروعا كبيرا للغاز بينما اشترت توتال الفرنسية بضع رخص للتنقيب في كلتا الدولتين.


وتعتبر شركة "اكسون موبيل" أكبر شركة نفط خاصة في العالم، وفي حال وقعت موريتانيا معها اتفاق التنقيب عن النفط والغاز، فسيكون أول نشاط لها فى البلاد. 



الكلمات المفتاحية : إكسون موبيل, النفط, سواحل موريتانيا
 
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