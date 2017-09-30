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إلى عشاق القهوة.. 3 أكواب يومياً تجنبكم هذه الأمراض!


العربية نت
السبت 30 سبتمبر 2017 - 16:16



إلى عشاق القهوة.. 3 أكواب يومياً تجنبكم هذه الأمراض!
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القهوة من المشروبات المحببة لدى الكثير من شعوب العالم، وكل دولة لها طريقة معينة في إعدادها وتناولها، لكنها قد تكون مسببة لبعض الأمراض، وقد تكون العلاج الشافي من أمراض أخرى.
 
الدكتور أحمد إبراهيم السجيني، أستاذ الأمراض الباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس بمصر يقول لـ"العربية.نت"، إن القهوة تساعد على تحسين صحة الأوعية الدموية في الجسم، وذلك لقدرتها على إنتاج أوكسيد النيتريك الذي يحسن قوة العضلات، كما يساعد على نشاط الجسم بشكل عام.
 
ويقول السجيني إن القهوة مفيدة لمرضى الربو، لأنها تعمل على توسيع الشعب الهوائية ومفيدة لمرضى ارتفاع حامض اليوريك لاحتوائها على نسبة كافيين أعلى مما يحتوي عليه الشاي، كما أنها تقضي على الشعور بالتعب والميل للنوم، وتقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
 
وتساعد القهوة على حماية الأسنان من التسوس، نظرا لاحتوائها على مضادات الأكسدة، فهي تحمي الجلد من السرطانات والجذور الحرة، وتحمي من الإصابة بمشاكل البشرة، كحب الشباب، والأكزيما، كما تساعد على ضبط مستوى الكوليسترول في الدم.
 
ويحذر أستاذ أمراض الباطنة بمصر من تناولها أكثر من ثلاث مرات يوميا، خاصة في المساء، حيث تزيد من الأرق وعدم انتظام النوم، مضيفا أن الإفراط في تناولها يضر بالحوامل وقد ينتقل تأثيرها إلى الجنين.
 


الكلمات المفتاحية : أغذية, صحة, قهوة
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