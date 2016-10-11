إمارة دبي تطلق أعمال بناء أطول برج فى العالم



أعلنت إمارة دبي عن إطلاق أعمال بناء "برج الخور" الذي يطمح لأن يكون عند إنجازه في العام 2020 "أعلى برج في العالم" متفوقا بذلك على برج خليفة، البناء الأعلى في العالم حاليا والذي يرتفع في سماء الإمارة بطول 828 مترا.



ودشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأعمال الإنشائية للبرج الجديد، مؤكدا أن بناءه يندرج ضمن مسيرة الإمارات نحو المستقبل الذي تعمل على أن يكون لها فيه سبق الريادة في كل المجالات.



والبرج الجديد من تصميم المعماري الاسباني السويسري سانتياغو كالاترافا فالس، وسيضم منصات للزوار تطل على المدينة. وسيكون ما بين 18 الى 20 طابقا فقط معدا لاستخدامات متعددة، ويضم فندقا من فئة "البوتيك" ومطاعم.





ويعد برج الخور من بين أهم المشاريع التي تؤكد بها دبي مكانتها في سجل الانجازات القياسية العالمية وتعزز مكانتها بين أهم المدن التي تتجلى فيها ملامح الحياة العصرية الممزوجة بالطابع الشرقي والعربي الأصيل.

