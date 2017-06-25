إمام الجامع الكبير بموريتانيا يحذر من "المد الصفوي"



حذر إمام الجامع الكبير بموريتانيا أحمدو ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن، اليوم الأحد، من خطر ما وصفه بـ"المد الصفوي الفارسي" على المجتمع والدولة في موريتانيا.



ولد حبيب الرحمن الذي كان يتحدث في خطبة عيد الفطر المبارك بحضور الرئيس الموريتاني، حذر من "وجود المد الصفوي الفارسي بيننا الذي يقوم على معتقد فاسد هو ولاية الفقيه وعلى لعن الصحابة رضوان الله عليهم".



وشدد الإمام الذي يوصف من طرف البعض بأنه مفتي موريتانيا، على ضرورة أن يقف النظام الحاكم في موريتانيا في وجه المد الصفوي، مشيراً إلى أن "شكواه موجهة إلى الرئيس".



وأشار ولد حبيب الرحمن إلى أن "شكواه ليس الهدف منها الإضرار بالعلاقات بين الدول، وإنما التحذير من الخطر السياسي لهذا المد"، وفق تعبيره.



ونوه الإمام بجو الأمن والاستقرار الذي تعيشه البلاد والمضي قدما على طريق التنمية ومن حضور على الساحة الدولية يجب أن يكون محل إعجاب وتقدير، وفق تعبيره.



وشارك في صلاة العيد أعضاء الحكومة وقادة المؤسسة العسكرية، وأعضاء السلك الدبلوماسي في موريتانيا، بالإضافة إلى شخصيات دينية وعلمية وثقافية، وعشرات المواطنين.



وتناول الإمام في خطبته أهمية عيد الفطر المبارك، وكونه بداية وقت الحج الى البيت الحرام حيث ينعقد فيه الإحرام وطواف القدوم لأداء هذا الركن، واستعرض مقدار زكاة الفطر وأهمية صلة الرحم.

