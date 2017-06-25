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إمام يطالب بهيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 25 يونيو 2017 - 17:00



إمام يطالب بهيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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طالب إمام الجامع الكبير في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أحمدو ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن، بتشكيل هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
 
وقال الإمام في خطبته بمناسبة عيد الفطر المبارك اليوم الأحد، إن تشكيل هذه الهيئة أولى من تشكيل مجلس للإفتاء أو أي مجلس آخر.
 
وسبق أن كرر ولد حبيب الرحمن هذا الطلب عدة مرات، ولكنه هذه المرة جدده أمام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي أثنى على "إنجازاته الإسلامية".
 
وقال ولد حبيب الرحمن إن تشكيل هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيمكن من "الحفظ من جميع المفاسد وجلب جميع المصالح لنا"، وفق تعبيره.
 
وأضاف أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولى من مجلس الإفتاء، مشيراً إلى أن موريتانيا مليئة بمن هم قادرون على الإفتاء وأن الموريتانيين بطبعهم يسألون دوماً عن دينهم، ولكن المنخرطين في طريق المنكر بحاجة لمن يدلهم على الطريق، وفق تعبيره.
 
وأشار الإمام إلى أن هذه الهيئة ستعمل على الحد من المعاصي ومحاربة المخدرات وجميع ما يفتك بالمجتمع.
 


الكلمات المفتاحية : إسلام, إمام, دين, مسجد
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