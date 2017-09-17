إنذار كاذب يثير الهلع في مطار باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية أن إخلاء طائرة الخطوط الجوية البريطانية في مطار شارل ديجول بباريس صباح اليوم الأحد سببه إنذار كاذب.
وكانت السلطات الأمنية في مطار شارل ديغول أعلنت في وقت سابق أنه تم إجلاء ركاب طائرة تابعة للخطوط البريطانية في المطار لأسباب أمنية.
و تجمع العشرات من رجال الأمن ورجال الإطفاء في الخارج، فيما أحاط عدد من رجال مكافحة الإرهاب بالطائرة، وعمدوا إلى تفتيشها بعد أن طلبوا من الركاب مغادرتها.
وكان من المقرر أن تقلع الرحلة رقم بي.إيه303 من باريس في طريقها إلى مطار هيثرو في لندن عندما اتخذ قرار الإجلاء، بعد بلاغ بوجود قنبلة على متنها.
وكانت السلطات الأمنية في مطار شارل ديغول أعلنت في وقت سابق أنه تم إجلاء ركاب طائرة تابعة للخطوط البريطانية في المطار لأسباب أمنية.
و تجمع العشرات من رجال الأمن ورجال الإطفاء في الخارج، فيما أحاط عدد من رجال مكافحة الإرهاب بالطائرة، وعمدوا إلى تفتيشها بعد أن طلبوا من الركاب مغادرتها.
وكان من المقرر أن تقلع الرحلة رقم بي.إيه303 من باريس في طريقها إلى مطار هيثرو في لندن عندما اتخذ قرار الإجلاء، بعد بلاغ بوجود قنبلة على متنها.