إنذار كاذب يثير الهلع في مطار باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية أن إخلاء طائرة الخطوط الجوية البريطانية في مطار شارل ديجول بباريس صباح اليوم الأحد سببه إنذار كاذب .



وكانت السلطات الأمنية في مطار شارل ديغول أعلنت في وقت سابق أنه تم إجلاء ركاب طائرة تابعة للخطوط البريطانية في المطار لأسباب أمنية .



و تجمع العشرات من رجال الأمن ورجال الإطفاء في الخارج، فيما أحاط عدد من رجال مكافحة الإرهاب بالطائرة، وعمدوا إلى تفتيشها بعد أن طلبوا من الركاب مغادرتها .



وكان من المقرر أن تقلع الرحلة رقم بي.إيه303 من باريس في طريقها إلى مطار هيثرو في لندن عندما اتخذ قرار الإجلاء، بعد بلاغ بوجود قنبلة على متنها.