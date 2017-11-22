إنشاء فريق برلماني لترقية التشغيل في موريتانيا





أعلن عدد من النواب البرلمانيين الموريتانيين اليوم الاربعاء في العاصمة نواكشوط ،عن انطلاق انشطة فريق برلماني لترقية التشغيل في البلاد.



وحسب النائب الأول لرئيس الجميعة الوطنية محمد يحي ولد خرشي فإن هذا الفريق يهتم بمجال مهم وحيوي بالنسبة للبلد وازدهاره، منبها إلى أن حل اشكالية التشغيل، تستدعي العمل على تطوير وتوسيع القاعدة الانتاجية سبيلا إلى خلق المزيد من فرص العمل.



وبدوره وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال جا مختار ملل قال فيكلمته بالمناسبة، إن إنشاء هذا الفريق البرلماني يعتبر مساهمة تنضاف إلى الجهود المقام بها لحل اشكالية التشغيل.



ويتولي رئاسة الفريق البرلماني المكلف بترقية التشغيل النائب زيني ولد احمد الهادي، وجرى حفل الاعلان عن انطلاق انشطة هذا الفريق بحضور عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية.





ويسعى الفريق البرلماني الى وضع التشغيل في مركز اهتمامات جميع الفرقاء دعما للسياسات العمومية المتخذة من طرف الحكومة في إطار استيراتجية النمو المتسارع .

