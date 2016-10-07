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إنشاء معهد موريتاني للتكوين فى مجال التراث والثقافة


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 7 أكتوبر 2016 - 01:01



إنشاء معهد موريتاني للتكوين فى مجال التراث والثقافة
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أعلنت الحكومة الموريتانية الخميس عن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث والثقافة.

ويشمل هذا المعهد وفقا للبيان الصادر فى أعقاب اجتماع مجلس الوزراء دمج المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث مع المعهد الوطني للموسيقى والفنون الجميلة وفنيات العرض في مؤسسة عمومية واحدة  تدعى المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث والثقافة.

وتسعى الحكومة من خلال إنشاء الهيئة الجديدة إلى تفادي تشتت الجهود المبذولة في مجالات الثقافة والتراث لتسهيل وضع استراتجية متماسكة في مختلف المجالات الثقافية، وفقا للبيان الحكومي.
 


الكلمات المفتاحية : الثقافة, الحكومة, معهد


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