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إنطلاق أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 3 يوليوز 2017 - 10:10



إنطلاق أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا
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انطلقت، اليوم الإثنين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي بجلسة مغلقة في دورتها الـ29 لمناقشة إصلاح وهيكلة الاتحاد.

وتناقش القمة مواضيع قضايا الشباب والبطالة، والمرأة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ،والتعاون والشراكة بين البلدان الأعضاء فى الاتحاد، إضافة إلى والأمن والسلم فى القارة السمراء ، كما تناقش القمة أبرز التحديات الأمنية التي تواجهها أفريقيا.

وتبجث القمة التي تستمر يومين كذلك عقد القمة مرة واحدة في السنة، بدلا من قمتين في العام المعمول بها حاليا؛ وإلغاء قمة يوليو ، واعتماد قمة يناير من كل عام، وأن تكون القمة بالتناوب لكل الدول الإفريقية، على أن تعقد قمة استثنائية حسب الظروف.

وفي غضون ذلك تم منع المصورين من التقاط الصور داخل القاعة قبيل القمة، وذلك بعد اصطدام مصور مع الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي، قبل أن يتبين أن المصور الذي اصطدم بالرئيس  هو مصوره الخاص، وسمح مجددا للمصورين بدخول القاعة.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, الأمن, الإرهاب, القمة
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