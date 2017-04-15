إنقاذ ألف مهاجر غير شرعي بالبحر المتوسط‎



نفذ خفر السواحل الإيطالي, وسفن تديرها منظمات غير حكومية, عدة عمليات انقاذ في البحر المتوسط, تمكنت خلالها من انقاذ ألف مهاجر بالبحر المتوسط,كانوا على متن ستة عشر قاربا مطاطيا وثلاثة قوارب خشبية.



وقالت منظمة"أطباء بلا حدود" في حسابها على "تويتر"إن شخصا عثر عليه ميتا في زورق مطاطي, وأن سفينة تابعة للمنظمة انقذت باقي ركاب الزورق, وأوضحت المنظمة أن سفينتين من سفنها، وهما «أكواريوس» و«برودنس»، أنقذتا حوالى 1000 شخص من تسعة قوارب.



ونقل المهاجرين إلى سفن تابعة لخفر السواحل الإيطالي, التي أنقذت بدورها مهاجرين آخرين ونقلتهم لموانئ إيطالية.



وكان خفر السواحل الليبي انقذ يوم أمس 23 مهاجراً، فيما لقي مئة مهاجر غير مصرعهم, عندما غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية



وتقول المنظمة الدولية للهجرة, إن حوالى 32 ألف مهاجر وصلوا أوروبا بحرا حتى الآن هذا العام في حين لقي أكثر من 650 شخصا حتفهم أو فقدوا في البحر.