تمويل إسلامي ب1.5 مليار دولار للطاقة فى أفريقيا

إنقاذ المغرب العربي يتصدر مباحثات بين عزيز والبكوش

أحزاب معارضة وازنة تواجه خطر الحل العام المقبل

أمسية بنقابة الصحفيين تضامنا مع إسحاق ولد المختار

جماعة "أنصار الدين" تنفي الدخول في هدنة مع مالي

النيجر: 18 قتيلا جراء اشتباكات بين منمين ومزارعين

ولد لوليد يؤكد مشاركة حزبه في الإستحقاقات القادمة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : Le Maroc proteste contre le retard mis à sa réintégration au sein de l’union africaine https://t.co/KUEvgWzI1M
الاربعاء 2 نونبر - 02:36
Sahara Media Agency : الإفواريون يجيزون دستورهم الجديد بغالبية ساحقة https://t.co/3UY5ibRanT
الثلاثاء 1 نونبر - 23:22
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

إنقاذ المغرب العربي يتصدر مباحثات بين عزيز والبكوش


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 2 نونبر 2016 - 10:25



إنقاذ المغرب العربي يتصدر مباحثات بين عزيز والبكوش
مواضيع ذات صلة

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط،  مباحثات مع  الأمين العام الجديد لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش.
 
وأشاد الامين العام  فى تصريح للوكالة الرسمية  بما وصفها "الثقة التي منحني إياها الرئيس عبر دعم ترشيحي من طرف الرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.
 
وأكد أن اللقاء  مكنه من اطلاع ولد عبد العزيز على "تصوره لطرق عمل الأمانة العامة خلال المرحلة المقبلة حتى تكون أداة فعالة للنهوض بالاتحاد ومؤسساته وتجميع جميع القوى المشكلة له".

وأضاف أنه  سيعمل خلال لمرحلة المقبلة على ما سماه "الاندماج المغاربي التدريجي، في إطار منهجية عمل، ذات مراحل واضحة تتطور خطوة خطوة لتحقيق الأهداف".
 


الكلمات المفتاحية : الطيب البكوش, المغرب العربي, عزيز, موريتانيا


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة