إنقاذ المغرب العربي يتصدر مباحثات بين عزيز والبكوش



أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، مباحثات مع الأمين العام الجديد لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش.



وأشاد الامين العام فى تصريح للوكالة الرسمية بما وصفها "الثقة التي منحني إياها الرئيس عبر دعم ترشيحي من طرف الرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.



وأكد أن اللقاء مكنه من اطلاع ولد عبد العزيز على "تصوره لطرق عمل الأمانة العامة خلال المرحلة المقبلة حتى تكون أداة فعالة للنهوض بالاتحاد ومؤسساته وتجميع جميع القوى المشكلة له".



وأضاف أنه سيعمل خلال لمرحلة المقبلة على ما سماه "الاندماج المغاربي التدريجي، في إطار منهجية عمل، ذات مراحل واضحة تتطور خطوة خطوة لتحقيق الأهداف".

