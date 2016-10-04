إنقاذ 6 آلاف مهاجر خلال يوم واحد بعرض المتوسط



أعلن مسؤولون إيطاليون وليبيون عن إنقاذ نحو 6055 مهاجراً، كما عثر على جثث 22 شخصاً لاقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول بحراً إلى أوروبا أمس الاثنين.



وقال خفر السواحل الإيطالي إن ما لا يقل عن تسعة مهاجرين لقوا حتفهم وجرى نقل امرأة حامل وطفل بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، التي تقع في منتصف الطريق بين صقلية والساحل الليبي.



وأضاف مسؤولون ليبيون أن الأمواج جرفت 11 جثة لمهاجرين إلى شاطئ شرقي العاصمة طرابلس، كما توفي مهاجران آخران عندما غرق مركب قبالة مدينة صبراتة بغرب ليبيا.



وأنقذت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي نحو 725 مهاجراً على متن زورق مطاطي واحد في واحدة من نحو 20 عملية إنقاذ جرت يوم الاثنين.



وتجري عمليات الإنقاذ على بعد نحو 30 ميلاً من ساحل ليبيا ويشارك فيها نحو عشر سفن من خفر السواحل والبحرية والمنظمات الإنسانية.



وقال مسؤولون إن دوريات القوات البحرية وقوات خفر السواحل الليبي اعترضت ثلاثة قوارب تحمل أكثر من 450 مهاجرا.



وصادف أمس الاثنين الموافق للذكرى السنوية الثالثة لحادث غرق قارب مهاجرين قبالة لامبيدوزا والذي أسفر عن وفاة 386 شخصا.



وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 132 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام وإن 3054 لاقوا حتفهم.

