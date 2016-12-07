إنقاذ 64 مهاجراً انطلقوا من سواحل المغرب



تمكن المركز الإسباني للإغاثة في البحر من إنقاذ 64 مهاجراً بينهم طفلان و11 امرأة، كانوا على وشك الغرق بين المغرب وإسبانيا.



وتمكنت طائرة تابعة لفرق الإنقاذ البحري الاسباني، من العثور على زورق غادر الشواطئ الشمالية للمغرب، ثم عثر بعد ذلك على زورق ثان.



وكان المركز الاسباني للإغاثة قد أنقذ قبل يومين 92 شخصاً قبالة الشواطئ الإسبانية خلال عمليات عدة.



وسلم المهاجرون إلى الصليب الأحمر الاسباني، في مرفأ المرية الإسباني يوم أمس الثلاثاء.



وتعتبر اسبانيا إحدى نقاط مرور للمهاجرين القادمين من إفريقيا والراغبين بالانتقال إلى أوروبا، غير أنها شهدت تراجعا كبيرا في إقبال اللاجئين إليها، خاصة بعد الاضطرابات التي شهدتها ليبيا والتي أصبحت إحدى أكبر الممرات للمهاجرين.

