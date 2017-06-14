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إنقاذ 92 مهاجرا نيجيريا من الموت في الصحراء الكبرى


.صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 14 يونيو 2017 - 17:20



إنقاذ 92 مهاجرا نيجيريا من الموت في الصحراء الكبرى
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قالت منظمة الهجرة الدولية اليوم الأربعاء,إن السلطات في النيجر أنقذت 92مهاجرا من مواطنيها الأسبوع الماضي بعد أن تركهم مهربون في الصحراء الكبرى، أثناء محاولتهم العبور إلى ليبيا.
 
وقال جوسيبي لوبريتي رئيس بعثة المنظمة في النيجرل"رويترز"إن فريقا من المنظمة أنقذوا يوم الجمعة الماضي92مهاجرا معظمهم من مواطيني النيجر.
 
وأضاف لوبريتي أن أحد المهاجرين توفي بعد وقت قصير من الوصول لمنشأة للمنظمة الدولية للهجرة في بلدة دريكو شمال شرقي البلاد، وستنقل البعثة باقي المهاجرين قريبا إلى أغاديز بالنيجر قبل أن يتم تسليمهم في النهاية لبلادهم.
 
ووعدت دول أوروبية النيجر بعشرات ملايين الدولار لمكافحة تهريب البشر، وقالت المنظمة في ابريل الماضي، إن عدد المهاجرين الذين يعبرون النيجر للوصول إلى ليبيا انخفض منذ العام الماضي، لأسباب أبرزها الحملات الأمنية الحكومية.
 
وتعد النيجر محطة على طريق المهاجرين إلى أوروبا، ويعتقد بعض الخبراء أن عددا أكبر من المهاجرين يلقون حتفهم في الصحراء مقارنة بالبحر.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, الصحراء, النيجر, الهجرة
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