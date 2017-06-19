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إيران تطلب تفعيل اتفاقياتها مع موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 19 يونيو 2017 - 11:24



إيران تطلب تفعيل اتفاقياتها مع موريتانيا
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أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط لقاء مع وزير الخارجية الايراني  محمد جواد ظريف الذي يزور موريتانيا حاليا.

وقال وزير الخارجية الايراني إنه اتفق مع ولد عبد العزيز على تعزيز التعاون بين موريتانيا وإيران في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، "وأكدنا على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واعتماد الحوار في تسوية المشاكل وحل المشاكل بين الدول لاسيما في العالم الإسلامي".

وأضاف الوزير الايراني في تصريح صحفي أنه اتفق مع ولد عبد العزيز على القيام بجهد مشترك لتفعيل الاتفاقات التي تم التوقيع عليها سابقا بين موريتانيا وإيران، "وسنقوم في هذا الإطار بتعزيز التعاون المصرفي والتعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين ولاسيما تفعيل نشاط القطاع الخاص الإيراني في مجال المناجم والطاقة والعمران والصيد".

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصل ليلة البارحة إلى موريتانيا في مستهل زيارة يقوم بها لمجموعة من الدول في المنطقة.
 


الكلمات المفتاحية : إيران, اتفاقيات, موريتانيا
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