تواصل" يدين تعامل الأمن الموريتاني مع نواب للحزب

إيرولت: فرنسا تقدر جهود موريتانيا الأمنية

روصو: ورشة حول مكافحة الجريمة الإلكترونية‎

المنتدى يعلن خطته لإسقاط التعديل الدستوري

جميل منصور يتولى الرئاسة الدورية للمنتدى

مقتل جندي فرنسي في اشتباك مسلح في مالي

وزير الخارجية الفرنسي يزور موريتانيا ومالي

غامبيا: أول انتخابات منذ الإطاحة بيحيى جامي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | فرنسا تشيد بجهود موريتانيا الأمنية https://t.co/vgjvs5kUW5فرنسا-تشيد-بجهود-موريتانيا-الأمنية_a34302.html
الخميس 6 أبريل - 19:48
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | إيرولت: فرنسا تقدر جهود موريتانيا الأمنية https://t.co/vgjvs5kUW5إيرولت-فرنسا-تقدر-جهود-موريتانيا-الأ… https://t.co/ZAICyNLy4M
الخميس 6 أبريل - 19:48
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

إيرولت: فرنسا تقدر جهود موريتانيا الأمنية


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 6 أبريل 2017 - 18:43



إيرولت: فرنسا تقدر جهود موريتانيا الأمنية
مواضيع ذات صلة

عبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، في تصريح صحفي عقب لقاء جمعه اليوم الخميس بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، عن تقدير فرنسا للجهود التي تقوم بها موريتانيا في مجال الأمن.
 
وقال وزير الخارجية الفرنسي الذي يزور موريتانيا اليوم، إنه عبر للرئيس عن تقدير فرنسا لدور موريتانيا الكبير في إنشاء مجموعة دول الساحل الخمس، التي تعد شريكاً لقوات بركان الفرنسية النشطة في المنطقة.
 
وكانت المجموعة قد تأسست عام 2014 في العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث يوجد مقر أمانتها الدائم، وقد أصبحت منذ تأسيسها شريكاً لفرنسا في الحرب على "الإرهاب" في منطقة الساحل.
 
وزير الخارجية الفرنسي في تصريحه الصحفي أشاد بما قال إنه "الدور الاستباقي في مواجهة الأزمات" الذي تلعبه موريتانيا، في إشارة إلى الوساطة التي قام بها ولد عبد العزيز في الأزمة الغامبية، والتي قال وزير الخارجية الفرنسي إنها كانت ناجحة وأدت إلى "احترام نتائج الانتخابات وتمكين الرئيس المنتخب من مزاولة مهامه".
 
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ماركيرو الذي يزور موريتانيا حاليا إنه نقل دعوة من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من أجل زيارة فرنسا خلال الأيام المقبلة.
 


الكلمات المفتاحية : الأمن, الساحل, فرنسا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة