إيرولت: فرنسا تقدر جهود موريتانيا الأمنية



عبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، في تصريح صحفي عقب لقاء جمعه اليوم الخميس بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، عن تقدير فرنسا للجهود التي تقوم بها موريتانيا في مجال الأمن.



وقال وزير الخارجية الفرنسي الذي يزور موريتانيا اليوم، إنه عبر للرئيس عن تقدير فرنسا لدور موريتانيا الكبير في إنشاء مجموعة دول الساحل الخمس، التي تعد شريكاً لقوات بركان الفرنسية النشطة في المنطقة.



وكانت المجموعة قد تأسست عام 2014 في العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث يوجد مقر أمانتها الدائم، وقد أصبحت منذ تأسيسها شريكاً لفرنسا في الحرب على "الإرهاب" في منطقة الساحل.



وزير الخارجية الفرنسي في تصريحه الصحفي أشاد بما قال إنه "الدور الاستباقي في مواجهة الأزمات" الذي تلعبه موريتانيا، في إشارة إلى الوساطة التي قام بها ولد عبد العزيز في الأزمة الغامبية، والتي قال وزير الخارجية الفرنسي إنها كانت ناجحة وأدت إلى "احترام نتائج الانتخابات وتمكين الرئيس المنتخب من مزاولة مهامه".



وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ماركيرو الذي يزور موريتانيا حاليا إنه نقل دعوة من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من أجل زيارة فرنسا خلال الأيام المقبلة.

