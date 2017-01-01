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إيطاليا تستقبل 4400 لاجئ خلال يوم واحد


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 14 يوليوز 2017 - 15:36



إيطاليا تستقبل 4400 لاجئ خلال يوم واحد
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وصل أكثر من 1400 مهاجر إيطاليا اليوم الجمعة وهم أول دفعة ضمن أكثر من 4400 من المقرر أن يصلوا للشواطئ خلال اليوم بعد أن انتشلتهم سفن إنقاذ هذا الأسبوع في جنوب البحر المتوسط.
 
وكانت الحكومة الإيطالية قد وضعت مسودة قواعد سلوك للمنظمات غير الحكومية التي تعمل في البحر المتوسط، للحد من تدفق المهاجرين إلى أراضيها.
 
وذكرت وزارة الداخلية الإيطالية أن حتى 13 يوليو وصل 86123 مهاجرا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام بزيادة قدرها 10 في المائة عن الفترة ذاتها من 2016.
 
ورغم أن المنظمات غير الحكومية انتقدت مسودة القواعد قائلة إنها ستزيد صعوبة مساعدة المهاجرين الهاربين من الفقر والحرب، فقد قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن إيطاليا بحاجة لمزيد من المساعدات للتعامل مع الأزمة.
 
وقالت كارلوتا سامي المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين "ببساطة في إيطاليا نحن بحاجة للتضامن من باقي الاتحاد الأوروبي. في ليبيا نحتاج لمزيد من الاستقرار لكننا نحتاج أيضا في جميع أنحاء أفريقيا لمزيد من الاستثمارات بهدف مساعدة الناس هناك"
 


الكلمات المفتاحية : إيطاليا, المهاجرين, الهجرة
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