إيطاليا تنقذ 550 مهاجرا فى عرض المتوسط



أعلن حرس السواحل الإيطالي إنقاذ نحو 550 مهاجرا في عدة عمليات في البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى انتشال جثتين.



وأكد الحرس فى بيان أنه "تمت نجدة نحو 550 مهاجرا حتى الآن في المنطقة الوسطى من المتوسط خلال أربع عمليات إنقاذ نسقها حرس السواحل الإيطاليون".



وكان المهاجرون على متن أربعة زوارق مطاطية وتمت نجدتهم من قبل زورقين لحرس السواحل وبارجة للبحرية الإيطالية وباخرة تجارية وأخرى تابعة لمنظمة "إس او إس-متوسط".



وعثرت هذه المنظمة على جثتين في زورق مطاطي أثناء عملية أتاحت إنقاذ 193 شخصا.



وقال حرس السواحل إن "هناك عمليات أخرى جارية حاليا" رغم الأحوال الجوية الصعبة.

