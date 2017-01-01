إيقاف ناشطين من حركة 25 فبراير فى "اركيز"





أوقف الأمن الرئاسي اليوم الاثنين بمدينة اركيز جنوبي موريتانيا ، ناشطين ينتمون لحركة 25 فبراير ، بعد رفعهم لشعارات تطالب برفض التعديلات الدستورية المرتقبة.



وتم إيقاف الناشط الشبابي سيدي الطيب ولد المجتبى وشخصا آخر ، بعد رفعهم لشعارات خلال استقبال سكان مدينة "اركيز" للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز .



و لم يكشف حتى الآن عن مكان احتجاز نشطاء حركة 25 فبراير ، التى تطالب برحيل النظام .



ويزور الرئيس الموريتاني اليوم مدينة اركيز لتدشين عدة مشاريع تنموية ، و لإطلاق الحملة الزراعية لهذه السنة.