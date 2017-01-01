أزيد من 10 مليارات أوقية تكلفة "اركيز الزراعي"

موريتانيا: وقفة ثانية للأطباء احتجاجا على الضوع الصحي

اركيز: الرئيس يتحدث عن "الديمقراطية".. وتوقيف محتجين

الكهرباء والماء تتقدم مطالب المزارعين أمام عزيز

إيقاف ناشطين من حركة 25 فبراير فى "اركيز"

عزيز يدشن المركز الصحي لمقاطعة اركيز

اختتام النسخة السابعة من مهرجان التمور بتكانت

عزيز : بحيرة "اركيز" ستمكن موريتانيا من الاستقلال الذاتي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | إيقاف ناشطين من حركة 25 فبراير فى "اركيز" https://t.co/vgjvs5kUW5إيقاف-ناشطين-من-حركة-25-فبراير-فى-اركيز_a35550.html
الاثنين 17 يوليوز - 15:33
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | عزيز يدشن المركز الصحي لمقاطعة اركيز https://t.co/vgjvs5kUW5عزيز-يدشن-المركز-الصحي-لمقاطعة-اركيز_a355… https://t.co/kxdCkHdDI6
الاثنين 17 يوليوز - 15:33
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

إيقاف ناشطين من حركة 25 فبراير فى "اركيز"


نواكشوط-صحراء ميديا
الاثنين 17 يوليوز 2017 - 13:31



صورة أرشيفية من تظاهرة سابقة لحركة 25 فبراير
صورة أرشيفية من تظاهرة سابقة لحركة 25 فبراير
مواضيع ذات صلة

 
أوقف الأمن الرئاسي اليوم الاثنين بمدينة اركيز جنوبي موريتانيا ، ناشطين ينتمون لحركة 25 فبراير ، بعد رفعهم لشعارات تطالب برفض التعديلات الدستورية المرتقبة.
 
وتم إيقاف الناشط الشبابي سيدي الطيب ولد المجتبى وشخصا آخر ، بعد رفعهم لشعارات خلال استقبال سكان مدينة "اركيز" للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز .

و  لم يكشف حتى الآن عن مكان احتجاز نشطاء حركة 25 فبراير ، التى تطالب برحيل النظام .

ويزور الرئيس الموريتاني اليوم مدينة اركيز لتدشين عدة مشاريع تنموية ، و لإطلاق الحملة الزراعية لهذه السنة.


الكلمات المفتاحية : 25 فبراير, احتجاجات, اعتقال, موريتانيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة